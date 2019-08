Nový objev naznačuje, že bitva u Waterloo mohla skončit úplně jinak

Víc než dvě stě let po krvavém střetu je bojiště u Waterloo, kde zemřely desítky tisíc vojáků, v obležení archeologů. Věří, že nalezli unikátní pozůstatky polní nemocnice protinapoleonské koalice, která ležela jen pár set metrů od bitevního pole. Odkryli několik kostí z končetin, které lékaři amputovali zraněným vojákům.

„Jakmile narazíte na přímý důkaz utrpení, které se tady odehrálo, a to v obrovském měřítku, naprosto to změní atmosféru toho, co děláte,“ říká ředitel Centra archeologie bitevních polích z Univerzity v Glasgow Tony Pollard. Pravdu o krvavé bitvě odhalují další důkazy, jako jsou staré mince nebo desítky nábojů a mušket. Archeologové je nacházejí právě v oblasti ošetřovny.