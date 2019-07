Dekády krve a slz skončily, před 25 lety se Izrael a Jordánsko vydaly cestou míru

Dále zmiňuje třeba přímá telefonická spojení, společnou elektrickou síť, otevření dvou hraničních přechodů a nastiňuje i budoucí otevření letového koridoru mezi státy. Spolupracovat měly Tel Aviv a Ammán i na úrovni policejních složek, například při boji proti pašerákům drog.

Roli hrála i Husajnova špatná pověst v Kongresu

Jordánskému králi se zkraje do diskusí příliš nechtělo. Váhal i poté, co ho Rabin a ministr zahraničí Šimon Peres varovali, že by Jordánsko mohlo ztratit na důležitosti potom, co v září 1993 zástupci Izraele a Palestiny podepsali přelomové mírové dohody z Osla.

Husajn svou situaci a vzniklé dilema konzultoval s egyptským prezidentem Mubarakem i syrským protějškem Háfizem al-Asadem. Zatímco prvně jmenovaný ho povzbuzoval k jednáním – ostatně právě Egypt s Izraelem uzavřel mír už v roce 1979, za což byl poté v arabském světě přijímán velmi vlažně –, Damašek ho od podpisu jakékoliv dohody odrazoval. Sám totiž stále vedl spor s židovským státem o Golanské výšiny.