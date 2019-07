Z exilu do čela vlády? Řeckým premiérem se může stát dědic politické dynastie Mitsotakis

Kyriakos Mitsotakis v posledních týdnech cestuje po Řecku a buduje svůj obraz přístupného lídra, který naslouchá hlasům z ulice a neodmítne nikoho, kdo se s ním chce vyfotit. „Nabízím kroky, které se přímo odrazí v životech lidí. Záleží mi také na tom, abych dal lidem příležitost ukázat, co dovedou,“ hlásí kandidát na premiéra.

Dosud měl ale Mitsotakis jinou pověst – technokrata, jehož rodina má v řecké politice pevně zapuštěné kořeny. Muži z ní stáli v čele řeckých vlád v součtu už dvě desítky let. Naposledy byl premiérem Mitsotakisův otec Konstantinos. Nynější kandidát do čela řecké vlády se narodil do domácího vězení za vlády vojenské junty a část dětství musel jako persona non grata strávit s rodiči ve francouzském exilu.

Jeho rodina se později vrátila na vrchol obnovené řecké demokracie. A když expremiér Konstantinos Mitsotakis před dvěma lety zemřel, současný šéf řecké vlády Alexis Tsipras uctil jeho památku.