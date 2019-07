Lidský řetěz proti drogám. Rodiče v Paříži se snaží bránit, aby se dostaly k dětem ve škole

Rodiče v pařížském Saint Denis začali jednat, protože mají strach o své děti a domnívají se, že na pomoc policie se nemohou spolehnout. Každé ráno tak vytváří přibližně šest desítek lidí lidský řetěz ve snaze, aby se drogy nedostaly do školy.

Svou akcí chtějí vyburcovat veřejnost a ukázat, jak velkým problémem jsou omamné látky v této části Paříže a jak snadný přístup k nim mohou mít i ti nejmenší. Symbolickou bariéru rodiče vytvoří hned poté, co se za jejich potomky zavřou brány školy.

„Chráníme naše děti, chráníme školu. Škola je svatá a drogoví dealeři nesmí školu používat jako útočiště při policejních zásazích,“ podotýká účastnice akce.

Dealeři operují v bezprostřední blízkosti vzdělávacího zařízení, přímo před zraky policie. Ta ale nemá moc možností, jak školu před drogami uchránit. Už několikrát se stalo, že omamné látky našly samotné děti.

„Moje dcera nemá strach. Řekla mi, že tito lidé jsou všude v ulicích, a když se dostanou i do školy, tak je to normální. A já odpovídám, že to normální není,“ podotýká matka jedné žačky.

Za pět let má být ve čtvrti olympijská vesnice, radnice chce problém vyřešit

Pro tuto část města jsou narkotika velkým problémem, před několika lety byl z jejich distribuce obviněn i pracovník radnice. Bezpečnostní složky také upozorňují na spojitost mezi drogami a teroristickými aktivitami.

„Pro financování teroristických aktivit potřebujete peníze. A nejlepší cestou, jak je získat rychle a s minimálním rizikem, je distribuce drog,“ podotkl koordinátor protidrogové jednotky Interpolu Sello Moerane.

Pařížská radnice věří, že se jí podaří drogy ze Saint Denis vymýtit. I proto, že v roce 2024 má přímo v této čtvrti stát olympijská vesnice.