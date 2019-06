Vláda Hongkongu ignorovala výzvu opozice, ta chystá nový protest

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová pod tlakem masových protestů odložila na neurčito schvalování zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé z trestných činů do pevninské Číny. Studentské skupiny ji vyzvaly, aby návrh zákona do čtvrtečního podvečera (dopoledne našeho času) zcela stáhla, jinak lidé vyjdou v pátek znovu masově do ulic. Lamová lhůtu ignorovala. A teď hrozí další demonstrace.