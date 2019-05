Boris Johnson bude kandidovat na předsedu Konzervativní strany

Johnson loni v červenci odstoupil z funkce ministra zahraničí na protest proti tomu, jak Mayová vede jednání o vystoupení Británie z Evropské unie. Vinil ji z toho, že nedokázala debatu správně uchopit a v rozhovorech chyběla dynamika. „Poslední tři roky jsme selhali v tom, abychom prezentovali přesvědčivou strategii, jak můžeme využít příležitosti, které brexit přináší,“ řekl podle deníku The Guardian Johnson.

Mayová se ve čtvrtek sešla s předsednictvem klubu poslanců Konzervativní strany a zatím podle agentury DPA odvrátila vnitřní revoltu. Řada stranických kolegů přitom po Mayové požaduje, aby jasně řekla, kdy opustí premiérskou funkci.

Další kroky naznačí červnové hlasování o brexitové dohodě

Demisi premiérka původně nabídla výměnou za schválení své dohody s EU, ta ovšem v Dolní sněmovně už třikrát neprošla. Znovu ji Mayová hodlá předložit k hlasování v prvním červnovém týdnu.

Výbor 1922 sdružující vlivné konzervativní zákonodárce zatím upustil od hrozby vyvolání hlasování o nedůvěře Mayové. Skupina chce vyčkat do červnového hlasování a znovu se pak sejít a dohodnout se na časovém plánu volby nového šéfa Konzervativní strany, řekl předseda klubu Graham Brady.

Mayová ustála vnitrostranické hlasování o nedůvěře už 12. prosince loňského roku a podle stávajících regulí strany by měla být až do prosince tohoto roku v tomto směru nedotknutelná. K vyvolání nového hlasování o nedůvěře by tak bylo třeba změnit pravidla.