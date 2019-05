Aeroflot ruší po nehodě na Šeremeťjevu lety Superjetů 100. Petici za jejich uzemnění podepsalo 180 tisíc lidí

Aeroflot již ve středu zrušil pět letů těchto strojů, z nichž jeden byl mezinárodní do švédského Göteborgu. Podle Baltské zpravodajské agentury BNS nabral v úterý tříhodinové zpoždění let z Moskvy do lotyšské Rigy poté, co jeden cestující údajně ucítil kouř na palubě letadla. Pasažéři se pak dožadovali výměny letounu. Kontrola nicméně žádnou závadu neodhalila.

Aerolinky informace o zrušení letů nekomentovaly.

Letoun Aeroflotu Superjet 100 letící do Murmanska se v neděli krátce po startu pokusil na moskevském letišti Šeremeťjevo o nouzové přistání, při němž vzplály motory a shořela zadní část letadla. Zahynulo 41 ze 78 lidí na palubě. O příčinách neštěstí se stále jen spekuluje. Podle deníku Kommersant je však hlavní vyšetřovací verzí chyba pilota a pozemního personálu.

Ministr dopravy Jevgenij Ditrich podle agentury Reuters den po nehodě uvedl, že nevidí důvod, proč by měly ruské úřady vydat zákaz těmto strojům létat. S tím však nesouhlasí nyní již bezmála 180 tisíc signatářů on-line petice, která požaduje, aby letouny Superjet 100 po dobu vyšetřování katastrofy nesměly do vzduchu.