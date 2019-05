Prezidentem Severní Makedonie bude zřejmě na druhý pokus Stevo Pendarovski

Kandidátce hlavní opoziční strany VMRO-DPMNE Gordaně Siljanovské Davkové dalo hlas 42,7 procenta zúčastněných voličů. Uvedla to agentura Reuters. Zásadní otázkou před druhým kolem byla volební účast, neboť při zapojení méně než 40 procent voličů by byl výsledek neplatný a hlasování by se muselo opakovat. Půl hodiny před uzavřením volebních místností v 19:00 ale úřady oznámily, že odhlasovalo 44,5 procenta právoplatných voličů.

Volební kampani dominovala debata o únorové změně názvu této balkánské republiky z Makedonie na Republika Severní Makedonie, což ukončilo letitý spor se sousedním Řeckem. Přejmenovaný stát má díky tomu šanci vstoupit do NATO i do Evropské unie. Kvůli kontroverzní změně ale část voličů podle Reuters plánovala prezidentské volby bojkotovat.