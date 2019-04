Slovenský tisk: Kotleba je fašista, přestože soud jeho stranu nezrušil

„Zprošťující verdikt nemění nic na tom, že fašisté a nacisté u nás jsou, vyvíjejí politickou činnost a my se s nimi budeme muset nějak politicky vyrovnat. Soud nekonstatoval, že jsou to demokraté, nejsou nebezpeční a jejich názory na historii a současnost jsou v pořádku,“ uvedl list Pravda. Dodal, že prokuratura v návrhu rozpustit LSNS nedodala takové důkazy, kvůli kterým by soud považoval za nevyhnutelné okamžitě znemožnit členům této strany organizovanou politickou činnost.

„Verdikt soudu neznamená, že LSNS není nasáklá fašismem a že její sympatizanti nehajlují a neposílají ‚nepřátele národa‘ do plynu. Neznamená ani to, že na seznam jejich nepřátel se nedostanete, pokud jste menšina a nevyhovujete jejich představám o dobrých bílých Slovácích,“ napsal deník Sme.