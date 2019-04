Polští penzisté dostanou třináctý důchod. Opozice v tom vidí předvolební vějičku vládní strany

Příští měsíc si jednorázově přilepší skoro deset milionů Poláků. Necelých sedm milionů seniorů a dva a půl milionu těch, kteří nemohou pracovat kvůli špatnému zdraví.

Celkově vyjde třináctý důchod polskou státní pokladnu na 65 miliard korun. „Co říkáme, dámy a pánové, to prostě děláme,“ potvrzuje splnění slibu ministryně rodiny, práce a sociální politiky Elzbieta Rafalská.

Jeden příspěvek nepomůže. Změnit se musí systém, zní z opozice

Největší opoziční síla se však ke třináctému důchodu staví rezervovaně. Nutné je prý změnit celý systém. Otevřené kritice vládního kroku se ale Občanská platforma na rozdíl od lídra nového hnutí Jaro vyhýbá. „(Třináctý) důchod bych samozřejmě nezavedl. Problém bych řešil jinak. Přidal bych těm důchodcům, kteří mají opravdu málo,“ říká předseda hnutí Robert Biedroń.

„Chceme-li lidi motivovat, aby déle pracovali, musíme navázat výši 'důchodu plus' na počet odpracovaných let. Tohle žádný problém neřeší a zatěžuje to veřejné finance,“ dodává ekonom z Fóra občanského rozvoje Aleksander Laszek.

Kromě přilepšení k důchodu vládnoucí strana slibuje i daňovou svobodu pro mladé, víc přídavků na děti nebo masivní investice do infrastruktury. To vše jen pár týdnů před evropskými volbami a pár měsíců před těmi parlamentními.