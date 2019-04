„Máme na víc.“ Skotsko hodlá v případě brexitu znovu hlasovat o nezávislosti

Pokud Velká Británie opustí Evropskou unii, nové referendum o odtržení Skotska by se mělo uskutečnit do konce tohoto funkčního období skotského parlamentu, tedy do května 2021. Před skotskými poslanci to řekla tamní premiérka Nicola Sturgeonová. Nynější systém rozdělení moci mezi Londýnem a Edinburghem podle ní nefunguje a neslouží skotským zájmům.