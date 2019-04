Ukrajina propustila Savčenkovou z vazby. „Neuteču, jsem národní hrdinka,“ vzkazuje

Prokuratura mluví o „těžce nemocné“ justici

Nyní soud rozhodl o propuštění Savčenkové na svobodu, respektive o dalším neprodlužování vyšetřovací vazby. Generální prokurátor Jurij Lucenko to označil za signál, že ukrajinská justice je „těžce nemocná“, a připomněl, že obvinění poslankyně nebyla zrušena.

„Neuteču do ciziny,“ vzkazuje sama Savčenková. „Neutíkám z Ukrajiny, protože jsem ukrajinská hrdinka. Ukrajina pro mne není prázdná fráze, budu za ni bojovat až do vítězného konce a Ukrajina porazí režim Porošenka, prokurátorů a všech těch nepoctivých lidí. Nespravedlivě jsem rok strávila za mřížemi – a to ve své vlasti, a ne v Rusku. Dokážu svou nevinu, u soudu vyhraji.“

V případě odsouzení hrozí Savčenkové až doživotí, připomněl list Ukrajinska pravda a dodal, že podle svého advokáta se mezitím poslankyně chystá vrátit do parlamentu.