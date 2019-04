„Podpora od marxisty důvěru nebudí.“ Část konzervativců chce sesadit Mayovou kvůli jednání s Corbynem

Mayová v úterý překvapivě vyzvala lídra opozice Corbyna, aby s ní jednal o společném brexitovém plánu. Rozhovory by se nicméně neměly týkat již vyjednané dohody, ale pouze politické deklarace o budoucích vztazích s EU po brexitu. Společný plán by pak měli předložit poslancům ke schválení. Corbyn nabídku Mayové s „velkou radostí“ přijal. Jednání bez podmínek „Neklademe si žádné podmínky, ale zároveň to není bianko šek,“ řekl ministr pro brexit Stephen Barclay v rozhovoru s BBC před oficiálně nepotvrzeným odpoledním jednáním Mayové s Corbynem. Konzervativci a labouristé by podle Barclaye měli jednat společně, protože je to v národním zájmu. Je třeba ukončit stávající nejistotu, stejně jako respektovat výsledek referenda o EU z roku 2016, zdůraznil ministr. Euroskeptici se ale proti kabinetnímu postupu bouří. „Musí se pořádně podívat do zrcadla a pro dobro naší země, naší demokracie a Konzervativní strany okamžitě odejít,“ řekl poslanec vládní strany Andrew Bridgen, který prosazuje co nejvýraznější odluku Británie od EU. „Myslím, že dojednání podpory od někoho, o kom se ví, že je to marxista, asi nevzbudí mezi konzervativci důvěru,“ prohlásil v odkaze na Corbyna další euroskeptik Jacob Rees-Mogg. Podle jeho kolegy Iaina Duncana Smithe je aktuální vývoj „hotovou pohromou“.

Britská média uvádí, že poslední krok premiérky Mayové v rámci jejího plánu pro odchod Británie z EU může již tak rozdělenou Konzervativní stranu uvrhnout do úplného rozvratu. „Vypadá to, že se nyní pokusí to prosadit (brexitovou dohodu) s hlasy labouristů a jejich cenou bude trvalá celní unie. Pokud to udělá, může to zničit Konzervativní stranu,“ cituje deník Financial Times nejmenovaného „vlivného euroskeptika“. Mayová podle hlavní politické komentátorky BBC Laury Kuenssbergové úterní změnou kurzu dala najevo, že jí více než na uspokojení probrexitového křídla své strany záleží na tom, aby Británie z EU odešla na základě dohody. Někteří komentátoři také soudí, že hrozící „měkčí“ brexit dohodnutý s labouristy přivolali sami euroskeptičtí poslanci – svým neustálým odmítáním vládního plánu. „Říkám to už celé týdny. Kolegové, kteří si nedali říct a hlasovali proti brexitové dohodě a odchodu na konci března, mají nyní na výběr měkký, měkčí, nebo rozteklý (brexit),“ napsal na Twitteru vládní poslanec Nadhim Zahawi.

„Je paradoxní, že Theresa Mayová a Jeremy Corbyn mají osobně na brexit velmi podobný názor: být mimo jednotný trh, ne druhému referendu, mluví každý trochu jinak o celní unii – jen jejich strany se svými vůdci nesouhlasí,“ konstatoval na Twitteru reportér deníku The Times Sam Coates s odkazem na rozdělené konzervativce i labouristy. „Musíme nalézt společnou řeč, a to velmi, velmi rychle,“ prohlásila podle Reuters labouristická poslankyně a stínová ministryně obchodu Rebecca Longová-Baileyová. Corbyn proto podle ní nestanovil žádná témata, o nichž by odmítal jednat. Poslankyně také očekává, že Mayová bude otevřená myšlence celní unie, kterou prosazují právě labouristé. Britové už nechtějí o brexitu slyšet, ukázal průzkum Drtivá většina Britů má plné zuby každodenního zpravodajství o brexitu a v době aktuální krize není nadšena působením ani jedné ze dvou hlavních politických stran, ukázal výzkum společnosti Britain Thinks provedený poslední březnový týden. U většiny respondentů nevyzpytatelný vývoj kolem brexitu vyvolává zmatení a lidé zřejmě příliš nevěří, že se politici dokážou s chaosem vypořádat.

Rakousko je k dalšímu odkladu skeptické Podle někdejšího ministra pro brexit Davida Davise bylo už před úterním projevem premiérky na dvacet toryů připraveno hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. Další signály by v tomto směru mohly přinést středeční pravidelné interpelace Mayové v dolní komoře parlamentu, kde si předsedkyně vlády pravděpodobně od části stranických kolegů vyslechne další ostrá slova. Po třech neúspěšných snahách prosadit v parlamentu brexitovou dohodu Mayová v úterý po více než sedmihodinovém zasedání vlády oznámila, že hodlá požádat EU o další odklad termínu brexitu, aby zabránila brexitu bez dohody 12. dubna. Odklad by podle ní ale neměl být delší než do 22. května, tak aby se Británie nemusela účastnit voleb do Evropského parlamentu.