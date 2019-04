Denník N: Kiska tento týden oznámí založení své strany, spolupracuje i s Radičovou

Podle slovenského listu Denník N oznámí ještě tento týden dosluhující prezident Andrej Kiska založení vlastní politické strany. Kromě svých spolupracovníků pro projekt oslovil i další politiky včetně expremiérky Ivety Radičové. Ta ale zopakovala, že již do žádné strany vstoupit nehodlá a že nebude ani kandidovat do parlamentu. Kiskův pětiletý prezidentský mandát skončí v polovině června, parlamentní volby by se v zemi měly konat na přelomu února a března příštího roku.