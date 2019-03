Vondra k nekončícím debatám o brexitu: Mocnosti mají tradici tvrdě jednat do poslední vteřiny

Původně plánované datum odchodu Británie z Evropské unie bylo 29. března. Britská premiérka Theresa Mayová požádala o odklad na 30. června. Ostatní členské země navrhují datum 22. května v případě, že britský parlament schválí dohodu o odchodu, nebo 12. dubna, pokud ji neschválí.

Europoslanec Luděk Niedermayer zkritizoval, že Britové se stále nejsou schopni shodnout, co vlastně chtějí. Zdůraznil, že brexit bez dohody by byl nepředstavitelný chaos, a tomu je podle něj třeba zabránit.

„Lídři zemí ztrácejí trpělivost. Na pořadu je příprava evropsko-čínského summitu. Máme spoustu problémů s Čínou, potřebujeme si nastavit velmi jasnou, tvrdou agendu pro tento summit, a místo toho trávíme další desítky hodin jednáním, abychom pochopili, co Britové vlastně chtějí a co jsou schopni zajistit,“ řekl Niedermayer.

Bývalý ministr zahraničí a obrany Alexandr Vondra podotknul, že v Česku nejsme zvyklí jednat až do poslední chvíle, velké země však mají tradici tvrdě diplomaticky zápolit do poslední vteřiny. „Je to samozřejmě riskantní,“ připustil. Niedermayerovi takový postup přijde politicky nezodpovědný a bude podle něj mít důsledky například v podobě ztráty pracovních míst ve Velké Británii.