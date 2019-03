Soud v Pákistánu poslal Češku zadrženou s heroinem skoro na devět let do vězení

„Pokud odsouzená Češka požádá u pákistánských úřadů o předání k výkonu trestu do České republiky, pak Česká republika poskytne všechny nezbytné kroky k tomu, aby mohla být Češka k výkonu trestu do ČR předána,“ řekl zástupce ředitele tiskového odboru Černínského paláce Robert Řehák.

Češka prý změnila výpověď

Pákistánští celníci Češku Terezu H. zadrželi loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli v jejím kufru.

Pákistánský server Mera Mirpur v prosinci oznámil, že Češka vypověděla, že přijela do Pákistánu studovat islám. Podle tohoto webu se původně přiznala, že chtěla heroin propašovat do SAE, ale později výpověď změnila. Obléká se prý do místního tradičního oděvu a zahaluje se. Server ale upozornil na to, že v minulosti například tvrdila, že drogy nepašovala a že byla zadržena bezdůvodně.