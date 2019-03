Osm let válčení v Sýrii. Co pro tamní obyvatele udělaly české neziskovky?

Situace je zvlášť vážná v provincii Idlíb, kam se před válkou uchýlilo jeden a půl milionu lidí z ostatních částí Sýrie, a počet obyvatel provincie se tak zdvojnásobil.

„Tři miliony civilistů jsou nyní uvězněny mezi syrskými vládními silami a uzavřenou hranicí s Tureckem a nemohou nikam odejít. Téměř milion současných obyvatel Idlíbu přitom představují děti,“ poznamenává Monika Ticháčková z Člověka v tísni.

Do obnovy se zapojují místní

Neziskové organizace do obnovy země a fungování uprchlických táborů zapojují samotné Syřany. Jen loni jich pouze Člověk v tísni zaměstnal skoro osm tisíc. České humanitární pracovníky kvůli jejich bezpečnosti posílá organizace do této oblasti minimálně. „Právě z bezpečnostních důvodů nemají do většiny oblastí, kde pomáháme, přístup zahraniční pracovníci. Všechnu pomoc na místě proto distribuuje náš místní tým,“ říká vedoucí syrských programů Člověka v tísni Martina ElHaddad.

„Tito lidé začali za finanční odměnu odklízet odpad z ulic, opravovat silnice, vodní infrastrukturu a elektrické vedení nebo učit a starat se o děti ve školkách v rámci veřejných prací,“ uvádí Ticháčková.

Jedním ze Syřanů, kteří s Člověkem v tísni spolupracují, je Ragheb. Ten byl před válkou zaměstnaný v továrně na kartonové obaly. Pracoval tam do doby, než se továrna stala terčem náletů. Nyní pomáhá s odklízením odpadu a sutin z ulic po bombardování. Podílí se na opravách vodovodních a kanalizačních sítí a úklidu škol. „Nedokážu předpovědět, co Sýrii v budoucnu čeká,“ řekl Člověku v tísni s tím, že si přeje vrátit zpět do své vesnice a posílat děti do školy, aniž by se musel obávat o jejich bezpečnost.

Dobré zkušenosti s místními má Wojkowski ze společnosti ADRA. „Pracuje se nám s nimi dobře. Většinou jsou vzdělaní a extrémně spolehliví.“

Klíčové z pohledu Diakonie ČCE i dalších humanitárních organizací je najít spolehlivého lokálního partnera, který je v přímém kontaktu s příjemci pomoci a který má dostatečnou kapacitu a know how, aby dokázal pomoc efektivně zacílit. „My tam konkrétně spolupracujeme s lokálními křesťanskými organizacemi sdruženými pod Lutheran World Federation,“ vysvětluje Dingová.

Podle ní to jsou lidé, kteří dobře znají místní poměry, mají kontakty a dokáží najít ty nejpotřebnější oblasti a rodiny. „Platí zde dohody a dobré slovo, vládne velká důvěra. To pokládáme za velkou výhodu,“ říká Dingová.