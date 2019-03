Buckinghamský palác bojuje s urážkami, vydal pravidla pro chování na sociálních sítích

„Žádáme všechny, kdo se zapojí do našich kanálů na sociálních sítích, aby projevili zdvořilost, vlídnost a respekt vůči všem členům naší komunity na sociálních sítích,“ ocitovala agentura Reuters z pravidel chování, která společně vydaly Buckinghamský a Kensingtonský palác a palác Clarence House.

Královskou rodinou žijí i bulvární média. Weby Meghan rády srovnávají s Kate, manželkou prince Williama. A vznikají legendy o tom, jak spolu obě ženy válčí. A když se o vztahu Meghan s princem Harrym dozvěděl svět, objevily se na internetu narážky na exotickou DNA nebo otroky na bavlníkových plantážích, domnělé předky americké herečky.

„Kate zosobňuje přesně to, co si představíte, když se řekne princezna. A buďme upřímní: je to běloška. Ale někdo jako Meghan představuje spíš odchylku. Je cizinka, nejen proto, že pochází z Ameriky, ale navíc má černošské předky, je rozvedená,“ nastínila rozdíly novinářka Yomi Adegokeová.

Za útoky stojí na internetu pouze dvacet účtů

Právě bulvární články, často smyšlené, slouží na internetu k šíření nenávistných rasistických komentářů. Televize CNN analyzovala 5200 tweetů zaměřených proti Meghan. Ukázalo se, že za většinou z nich – konkrétně sedmdesáti procenty – stojí pouhých dvacet účtů. Objevují se na nich i politická hesla – podpora brexitu nebo Donalda Trumpa.