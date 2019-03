Otevřené hranice evropská demokracie nepřežije, říká muž, který přispěl ke zmírnění migrační krize

„Lidé tak věděli, že když se vydají na cestu a budou riskovat život ve člunu mířícím do Evropy, téměř jistě se vrátí do Turecka. Pak se o to přestali snažit,“ poznamenal Knaus.

I když si pochvaluje svou berlínskou čtvrť, kterou z třetiny tvoří migranti, iluze si nedělá. Otevřené hranice podle něj evropská demokracie nepřežije.

Je mýtus, že Merkelová mohla zavřít hranice, míní Knaus

Jeho postoje se odrážejí i v plánech nejsilnější německé strany. Nová předsedkyně CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová chce mimo jiné zkrátit azylové řízení a částečně se odstřihnout od politiky Angely Merkelové. „Musíme se vší mocí zasadit o to, aby se neopakovala situace z roku 2015,“ zaznělo od Krampové-Karrenbauerové.