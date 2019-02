Salviniho Liga jednala s Rusy o penězích na volby do europarlamentu, tvrdí italský týdeník

„Ruské financování volební kampaně Ligy. Salvini by to měl hned vysvětlit - pokud se ta zpráva potvrdí, bylo by to nanejvýš znepokojující. K ďasu se svrchovaností a národním zájmem!“ napsala na Twitteru bývalá předsedkyně italské poslanecké sněmovny Laura Boldriniová.

Třebaže bývalý mluvčí šéfa Ligy nezastává žádnou oficiální funkci ve vládě, Salviniho na všech cestách do Moskvy doprovází. To on uzavřel spojenectví Ligy s Putinovou stranou Jednotné Rusko a od začátku měl vést jednání o ruském financování Ligy, tvrdí L'Espresso. Do Ruska, na Krym a do Donbasu uskutečnil desítky cest.

Loni v říjnu, kdy se zmiňovaná schůzka udála, byl v Moskvě i Salvini. Už během letu do ruské metropole nešetřil chválou na adresu Ruska. „V Rusku se cítím jako doma, kdežto v některých zemích EU nikoli,“ řekl. „Jestli politické síly, jejichž jsem součástí, zvítězí v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, vztahy Ruska a Evropy se změní,“ dodal.