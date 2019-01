Mayová slibovala lepší budoucnost, Corbyn si přeje předčasné volby

Dohoda, kterou vláda vyjednala s Bruselem a o níž budou posléze poslanci hlasovat, podle Mayové chrání podnikatele, práva občanů a také zajistí spolupráci s EU v oblasti bezpečnosti. Někteří si sice domnívají, že by měla s EU vyjednat novou, lepší dohodu, Unie ale jednání znovu neotevře, prohlásila Mayová.

Corbyn: Přijmout dohodu je skok do tmy

Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn oznámil, že jeho strana bude v parlamentu hlasovat pro odmítnutí dohody, kterou konzervativní vláda s Evropskou unií dojednala. Přijetí dohody by podle něj bylo „lehkovážným skokem do tmy“, neboť dokument ani připojené politické prohlášení o budoucích vztazích Londýna s EU neposkytují žádné jistoty.

Corbyn zároveň varoval před brexitem bez dohody, který by prý uvrhl mnoho obyvatel Británie do chaosu. Neřízený odchod z EU je však výchozím nastavením celého procesu a Corbyn tak varoval, že nestačí, aby byl parlament proti tomuto scénáři i proti současné dohodě.

Corbyn zdůraznil, že parlament se musí na nějakém řešení shodnout. Chce, aby poslanci po očekávaném zamítnutí stávajících podmínek brexitu dostali možnost debatovat o všech alternativách a vyjádřit se k nim prostřednictvím hlasování. Představitelům EU vzkázal, že by neměli odmítat návrat k vyjednávání.

Šéf labouristů dále uvedl, že podle jeho strany by bylo nejlepším dalším krokem uspořádání předčasných voleb, které by nové vládě poskytly mandát na prolomení patové situace. V médiích se spekulovalo, že opozice by mohla předložit návrh k vyslovení nedůvěry vládě ihned po hlasování, Corbyn se však k načasování svých dalších kroků nevyjádřil.