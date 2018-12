Prezidentům Kosova a Srbska konflikt ohledně armády vyhovuje, míní expert

přehrát video Plánovaný vznik kosovské armády vyvolal na Balkáně rozhořčení

Ještě v létě probíhala mezi Kosovem a Srbskem jednání o vzájemné výměně teritorií s početnými etnickými menšinami. „Jsou to pokusné balonky vypouštěné kosovskou a srbskou stranou, respektive jen dvěma politiky, jimiž jsou kosovský prezident Hashim Thaci a srbský prezident Aleksandar Vučič. Nikdy netvořily oficiální součást jednání pod taktovkou Evropské komise. Tam šlo vždy o technické záležitosti – přechody hranic, uznávání dokumentů a podobně,“ uvedl Zrno. „Rozhovory obvykle probíhaly tak, že tam Federica Mogheriniová přijela, všichni si s ní potřásli rukou, odkývali, co bylo potřeba, ale nic reálného se nestalo,“ konstatoval expert s tím, že je třeba výraznější angažmá „větších pák“. Připomněl, že v minulosti to byl třeba vyslanec amerického prezidenta Billa Clintona Richard Holbrooke. „Mogheriniová pro typy, jako jsou Thaci a Vučič, není lidsky takový partner, aby ji respektovali,“ míní Zrno.

Napětí teď vyvolalo kosovské rozhodnutí proměnit své lehce vyzbrojené bezpečnostní síly v regulérní armádu. Sousední Srbsko to považuje za hrubé porušení rozhodnutí OSN a varuje, že v případě ohrožení srbské menšiny zasáhne proti Kosovu silou. Obavy z dalšího vývoje má kromě EU i NATO.

„Každých několik let dojde ke krizi mezi Kosovem a Srbskem. Když sledujete srbský bulvární tisk, tak máte dojem, že každých několik let vypukne zítra válka. Podobné je to na kosovské straně. Nikdy se to ale nestalo,“ komentuje rostoucí napětí Zrno.

Fakta Boj Kosova o nezávislost Boj Kosova o nezávislost Kosovo má přibližně 1,9 milionu obyvatel – převážně etnických Albánců. Od ozbrojeného konfliktu v letech 1998 a 1999 byla bývalá srbská provincie pod mezinárodní správou.

Boje, které si vyžádaly životy asi 10 tisíc lidí, vypukly po ozbrojené vzpouře albánských separatistů. Bělehrad reagoval tvrdým zásahem armády a policie, který se zvrhl v etnickou čistku provázenou zločiny a který ukončil vojenský zásah NATO proti Srbsku.

V únoru 2008 dosáhlo Kosovo nezávislosti s podporou USA a většiny zemí EU. Mezi odpůrce jeho nezávislosti patří Rusko i pět členů EU: Slovensko, Rumunsko, Řecko, Kypr a Španělsko. Bělehrad nezávislost Kosova odmítá uznat a snaží se zachovat si vliv zejména na severu země, kde žije početná srbská menšina.

Bělehrad i Priština pod tlakem Západu přistoupily na jednání o normalizaci vztahů zprostředkované Unií. Rozhovory v dubnu 2013 vyústily v dohodu, kterou v Bruselu podepsali tehdejší premiéři Ivica Dačić a Hashim Thaci. Její plná realizace ale naráží na četné potíže.

„Jak Thaci, tak i Vučič jsou lidé, kteří byli velmi radikálními nacionalisty, ale dokázali být mimořádnými pragmatiky, mají mezi sebou tajné kontakty, a spekuluje se dokonce o tom, že spolu figurují i v nějakých obchodech, které jdou přes špatně hlídanou etnickou hranici,“ podotkl analytik.