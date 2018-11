Německému vládnímu speciálu vypadl komunikační systém, Merkelová přiletí na G20 běžnou linkou

Německá kancléřka Angela Merkelová musela kvůli technické závadě na letadle ve čtvrtek večer přerušit cestu do argentinského Buenos Aires, kde se koná summit největších ekonomik světa G20. Stroji, kterým letěl také vicekancléř Olaf Scholz, vypověděl podle serveru Spiegel Online komunikační systém. Nad Nizozemskem se musel airbus německé vlády otočit a vrátit se do Německa. Kancléřka se do Argentiny vydala v pátek brzy ráno jen s malou delegací běžným linkovým letem.