Hongkong soudí další vůdce „deštníkové revoluce“. Hrozí jim až sedm let vězení

V Hongkongu začal proces s organizátory prodemokratických demonstrací z roku 2014. Univerzitní učitelé Benny Tchaj a Čchan Kin-man, reverend Čchu I-ming a šest dalších osob jsou obžalováni ze spiknutí s cílem vyvolat nepokoje a narušit veřejný pořádek. Za to jim podle médií hrozí až sedm let vězení. Proces, který by měl trvat tři týdny, je pokládán za důležitou zkoušku nezávislosti hongkongského soudnictví na Pekingu.