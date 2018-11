Při protestech ve Francii zemřela žena. Kvůli zdražení benzinu zaplavily zemi žluté vesty

Účelem je dát najevo rozhořčení nad záměrem zvýšit od ledna daň z nafty a benzinu. Podle průzkumů to považuje za špatné 76 procent Francouzů. V čele protestů stojí hnutí zvané žluté vesty, které nemá jednoho vůdce a nehlásí se k žádné politické straně. Zatím utrpělo zranění skoro padesát lidí.

Dálnice A6 spojující Lyon s Paříží je nad Lyonem zablokována v obou směrech. Policie vyslechla 24 lidí a 17 osob vzala do vazby, informoval francouzský ministr vnitra Christophe Castener. Tam, kde manifestující blokují komunikace, došlo k několika vážným dopravním nehodám.

Řidička, která srazila ženu, je ve vazbě

U neohlášeného zátarasu v Savojsku zemřela nešťastnou náhodou jedna z manifestujících. Najela do ní řidička, která podle francouzských médií zpanikařila. Vezla dceru k lékaři, a když jí účastníci protestu začali bouchat do vozu, ve zděšení do nich najela a srazila jednu ženu. Řidička byla vzata do vazby a je v šoku.

Ceny nafty, kterou Francouzi využívají nejčastěji, vzrostly za poslední rok o 23 procent na průměrných 1,51 euro za litr (39,23 koruny), což je nejvíc od začátku nového tisíciletí, upozorňuje AFP.

Světové ceny ropy sice vzrostly, pak se ale vrátily k normálu, připomíná BBC. Macronova vláda ovšem zvýšila v letošním roce daň z uhlovodíkových paliv o 7,6 centu na litr nafty a 3,9 centu na benzin v rámci kampaně za „čistší“ automobily a palivo.

Demonstranti teď obviňují prezidenta, že opustil obyčejné lidi. Prezident zase obvinil opozici, že protestující využívá k zastavení jeho reforem. Třeba nacionalistka Marine Le Penová, kterou Macron porazil v prezidentských volbách prohlásila, že „vláda by se neměla bát francouzského lidu, který přišel ukázat revoltu“.