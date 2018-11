Tisíc nových diplomatů, dvanáct dalších ambasád. Londýn s blížícím se brexitem rozhazuje sítě

Šéf britské diplomacie hovoří o nejvýraznějším rozšíření britské diplomatické sítě během této generace. „Tato země se nachází v klíčovém historickém okamžiku. Světové rozložení sil se mění a po brexitu se změní i naše pozice v tomto rozložení,“ upozornil Hunt, který chce „oživit a rozšířit“ vliv Spojeného království po letech, kdy se v této oblasti výrazně škrtalo.

Londýn zaměstná další stovky diplomatů a otevře dvanáct nových zastupitelských úřadů. „Naše demokratické hodnoty jsou v největším ohrožení od pádu Berlínské zdi. Přesto si myslím, že můžeme využít náš vliv, náš dosah a naši moc k tomu, abychom tyto hodnoty bránili a stali se neviditelným řetězem, který spojuje světové demokracie,“ je přesvědčen ministr.

Po zamýšleném rozšíření diplomatického sboru by měl mít Londýn své představitele v 83 procentech zemí OSN. „Znamená to posílení o 992 lidí. Budeme mít zastoupení ve 160 zemích ze 192 zemí OSN. To je stejně jako má Francie a jen o něco méně než Spojené státy a Čína,“ upozornil Hunt.