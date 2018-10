V Murmansku se potopil dok, kde opravovali jedinou ruskou letadlovou loď. Na tu spadl jeřáb

Letadlovou loď po vyplutí z doku odtáhly remorkéry do loděnic, kde má podstoupit další opravy, které se podle plánu mají dokončit do konce roku 2020. K nim se nově bude muset přidat i oprava trupu. Při havárii totiž na něj spadl sedmdesátitunový jeřáb a podle šéfa loděnic Alexeje Rachmonova způsobil „díru o rozměrech čtyři krát pět metrů“. Škoda je ale podle něj relativně nevelká, půjde rychle napravit a termín ukončení oprav by neměl být nijak ohrožen.

Za nehodu zřejmě může výpadek elektřiny. Při něm se neplánovaně a rychle zatopil plovoucí dok PD-50, ze kterého zrovna vyplouvala letadlová loď. V tu chvíli na něm byly desítky dělníků. Většinu se jich podařilo evakuovat, pět pracovníků však spadlo do vody. Čtyři z nich museli do nemocnice s omrzlinami a po pátém pátrají potápěči.

Loděnice podle agentury TASS budou požadovat úhradu škody od majitele potopeného doku, což je podnik patřící ropnému koncernu Rosněfť. Loď totiž nebyla pro tento typ nehod pojištěna.

Plovoucí dok PD-50 patří k největším na světě, postavila jej v roce 1980 švédská loděnice Götaverken. V Rusku se jiný dok obdobné velikosti nachází podle médií v černomořském Novorossijsku, anebo až na Dálném východě. Odborníci podle agentury Interfax zkoumají možnosti, jak potopený dok PD-50 dostat zpět na hladinu.

Kuzněcov je potomek perestrojky

Admirál Kuzněcov je jedinou ruskou letadlovou lodí. Loni v únoru se vrátil do domovského přístavu poté, co byl poprvé nasazen do bojů. U břehů Sýrie zanechal podle expertů rozpačitý dojem. Loď budila posměch oblaky černého kouře z komína i kritiku kvůli ztrátě dvou letadel při přistání; zřítila se do moře. Námořnictvo následně oznámilo, že vynaloží desítky miliard rublů na modernizaci plavidla.