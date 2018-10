Německo tlačí na Saúdskou Arábii. Zastavuje vývoz zbraní, dokud se nevyjasní smrt novináře

„Za prvé, jak už jsme uvedli, co nejrazantněji tento čin odsuzujeme. Za druhé, je bezpodmínečně nutné objasnit, co se stalo. Nijak jsme se nepřiblížili k důkazům ani potrestání viníků. Za třetí, souhlasím s těmi, kdo říkají, že vývoz zbraní, jakkoliv už dnes omezený, nemůže za současných okolností probíhat,“ prohlásila německá kancléřka Merkelová.

Nejdřív se proti zbrojnímu vývozu do pouštního království vyslovil německý ministr zahraničí. Zpochybnil zářijové rozhodnutí Berlína prodat do Rijádu německý dělostřelecký systém. V neděli pak zaznělo od německé kancléřky jasné rozhodnutí: Německo zbraně Saúdské Arábii dodávat nebude, dokud se smrt novináře neobjasní.

Další kroky chce Berlín konzultovat se zahraničními partnery. Váhavý přístup Rijádu ke kauze Chášakdžího vyvolal kritiku i v dalších evropských zemích. Německo tak společně s Francií a Británií požadují důvěryhodná fakta, která smrt novináře vysvětlí. Prohlášení Rijádu, že zemřel po bitce s lidmi, se kterými se na úřadě sešel, podle nich nestačí.

„Ne, nemyslím si, že je to věrohodné. Myslím si, že je to otřesný případ. Podporujeme turecké vyšetřování a britská vláda bude chtít vidět ty, kteří jsou za tuto smrt odpovědní,“ říká britský ministr pro brexit Dominic Raab.

Německý ministr hospodářství Peter Altmaier se domnívá, že i další země Evropské unie by měly pozastavit vývoz zbraní do Saúdské Arábie. „Bylo by významné sjednotit evropské stanovisko… nebude to mít náležitý dopad, pokud my zastavíme vývoz a ostatní státy ten výpadek doplní,“ míní Altmaier.

Trump prodej zbraní rušit nechce

Americký prezident Donald Trump prý sice saúdskoarabskému vysvětlení věří, smrt novináře ale považuje za nepřijatelnou. Stále pak trvá na tom, že odvetná opatření by neměla zahrnovat zrušení prodeje amerických zbraní Rijádu. Dopad by podle něj pocítili hlavně američtí občané.