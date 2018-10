Visegrádská skupina: EU potřebuje empatii mezi členskými zeměmi s různými pohledy

Evropská unie potřebuje, aby se členské země s různými pohledy na vývoj v EU snažily svá stanoviska pochopit, řekl slovenský prezident Andrej Kiska po dvoudenním summitu s kolegy z Česka, Maďarska a Polska. Prezidenti odjeli a předsedové parlamentů V4 se na Slovensko sjíždějí na neformální setkání, kde Česko prezentuje předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Pan prezident pozval své kolegy ze zemí V4 do Prahy, setkání se uskuteční příští rok. Na rokování pan prezident ocenil roli V4 ve věci migrace. Je zásluhou V4, že nám nejsou migranti vnucováni. Zároveň vyzval V4 k další jednotě. Jedině tak můžeme naše stanoviska v EU prosazovat! — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 11, 2018

„Potřebujeme vzájemnou empatii v Evropské unii, aby si jednotlivé země vzájemně naslouchaly. Každá má svou historii, své problémy a v mnoha ohledech i jiný pohled na EU,“ uvedl Kiska. Zdůraznil, že prezidenti, kteří se sešli na Slovensku a jejichž země tvoří takzvanou visegrádskou čtyřku, považují EU za úžasný projekt. Hrozbou pro ni může být nárůst populismu, extremismu, xenofobie či národního egoismu v Evropě.

Kiska na páteční společné tiskové konferenci poukázal i na potřebu pomoci sociálně slabým lidem, a to i s ohledem na stávající dobrý ekonomický vývoj visegrádských států. Zdůraznil také význam vědy, vzdělávání a výzkumu v době digitalizace ekonomiky. Hovořil o tom, že země by měly připravovat lidi na to, že za pět až deset let jejich pracovní pozice může být s ohledem na digitalizaci jiná.