Loupež století, křičeli v ulicích Moskvy demonstranti kvůli penzijní reformě

Ruská levice využila nepopulárního plánu Kremlu k mobilizaci svých stoupenců, která se částečně odrazila i v několika překvapivě úspěšných výsledcích nedávných komunálních voleb. V některých velkých městech komunisté posílili své postavení na radnici, úspěch zaznamenali jejich kandidáti i v gubernátorských volbách na Sibiři a na Dálném východě.

Vládní návrh důchodové reformy původně počítal se zvýšením hranice pro odchod do penze o osm let u žen a o pět let u mužů. Prezident Vladimir Putin, který před lety zvýšení důchodového věku vyloučil, po první vlně protestů navrhl, aby se důchodová hranice u žen zvýšila jen o pět let.