Kim Čong-un a Mun Če-in vystoupili na „posvátnou“ horu Pektu

„Žili jsme společně pět tisíc let a odděleně sedmdesát let. Navrhuji zastavit nepřátelství posledních sedmdesáti let a udělat velký krok k míru, abychom byli znovu jednotní,“ řekl Mun Če-in, který pochází z rodiny severokorejských uprchlíků.

„Ze strany obou Korejí je to slovní záplava, jak jsme to bohužel zažili už během minulé dekády. Přístup Jižní Koreje je naprosto bezobsažný,“ uvedl koreanista Petr Bláha. „Současná návštěva Pchjongjangu je až tragikomická v tom, že prezident Mun přijel v rámci oslav sedmdesátého výročí založení komunistické KLDR.“