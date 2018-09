Manafort přiznal konspiraci proti USA, bude spolupracovat s vyšetřovatelem Muellerem

Na základě dohody by se měly soudy přestat zabývat několika body obžaloby ve dvou Manafortových případech, u kterých se porota nedokázala shodnout na jeho vině. Ze stolu by tyto body obžaloby měly být v okamžiku, kdy bude Manafort odsouzen nebo dokončí spolupráci, uvedla agentura Reuters.

Součástí dohody, kterou Manafort uzavřel, je podle The New York Times také nižší trest. Soud uvedl, že mu hrozí trest deseti let vězení. „Chtěl si být jistý, že jeho rodina bude moci zůstat v bezpečí a žít dobrý život. Přijal zodpovědnost. Toto je za chování, které má své počátky před mnoha lety, a každý by to měl mít na paměti,“ uvedl Manafortův právník Kevin Downing.

Americká porota v srpnu uznala Manaforta částečně vinným z defraudací a daňových podvodů. Verdikt byl prvním vítězstvím pro Muellera, který vyšetřuje údajné ruské ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016. O výši trestu soud dosud nerozhodl.

Tento měsíc má Manafort před soudem čelit dalšímu obvinění, tentokrát z nezákonného lobbingu. Manafort měl tajit své působení v roli poradce bývalého prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče.