Pryč s mobily ve školách, odhlasovali francouzští poslanci. Podle opozice jde o marketingový tah

Zákaz bude nově platit po celou dobu pobytu ve škole, včetně přestávek, pro žáky do 15 let. Vláda si od něj slibuje snížení narůstajícího počtu případů kybernetické šikany a zvýšení koncentrace dětí. „Nemůžete se nikdy zorientovat ve světě technologií, pokud se nejdřív nenaučíte číst, psát a pracovat v kolektivu,“ odůvodnil přínos zákona francouzský ministr školství Jean-Michel Blanquer.

Návrh, podle něhož by se povinnost odevzdat u vchodu mobilní zařízení týkala také učitelů, ale považuje za zbytečný. „Zákaz nás všechny, včetně dospělých, přiměje k zamyšlení nad naším používáním mobilních telefonů,“ ujišťuje Blanquer.

Výjimku ze zákona dostanou pouze handicapovaní žáci, kteří elektroniku potřebují k zařazení do výukového procesu. Norma se nevztahuje ani na případy, kdy mobily a tablety slouží k edukativním účelům.

Případná porušení zákazu budou školy moci řešit dle vlastního uvážení. Nejčastěji navrhovanou variantou je zabavení telefonu neposlušného žáka a následný pohovor s rodiči. Podobnou metodu ale mnoho francouzských škol používá již nyní.

Mobil bude muset do zvláštní skříňky

Studenti budou nejspíš muset odevzdat svá zařízení do speciálních skříněk po příchodu na školní pozemky. Právě tuto část návrhu považují kritici za nejproblematičtější. „Uděláme ze škol jeden velký sejf? Sám jsem si to spočítal: pět tisíc státních škol s průměrně pěti sty žáky, to jsou asi tři miliony skříněk,“ kritizoval vládu ve vyjádření pro časopis Guardian Phillipe Vincent, člen učitelských odborů.

Opoziční poslanci iniciativu označili za pouhý marketingový tah s odkazem na dříve schválený zákon, podle něhož děti nesmí používat telefony ve třídách. Poslanec Michèle Victory z francouzské socialistické strany Parti Socialiste popsal novou normu jako „kosmetickou změnu“.