Americký soudce pozastavil deportace sloučených rodin migrantů

V poslední době bylo v USA od rodičů odděleno a umístěno do ústavů přes 2000 dětí z rodin, které nelegálně překročily hranice Spojených států. Kvůli rozdělování rodin vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa čelila tvrdé domácí i zahraničí kritice, což šéfa Bílého domu přimělo podepsat dekret, kterým praxi odebírání dětí zastavil. Trump prohlásil, že rodiče a děti budou zadržováni společně.

Podle soudního nařízení měly být děti ve věku do čtyř let svým rodičům navráceny do 10. července, u dětí ve věku od pěti do 17 let by se tak mělo stát do 26. července.