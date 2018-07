Expert na migrační právo: Deportace v USA jsou dramatické, ultrakonzervativci chtějí zpět bílou Ameriku

přehrát video Expert na migrační právo v USA: Deportace probíhají drasticky

Je Amerika pořád ještě země migraci zaslíbená? Nemyslím si, že momentálně je. Podle mě právě prochází nějakou dobou temna a uvidíme, jak z té doby temna vyjde a zda je nějaké světlo na konci tunelu. Co se změnilo? Bublalo to dlouho ve Spojených státech? Bublalo to velmi dlouho. Ultrakonzervativní síly se snažily najít způsob, jakým by převzaly vedení země, což i našly. Momentálně máme akumulovanou obrovskou nelegální populaci. Odhadem jde o 20 až 40 milionů, kteří tu žijí nelegálně. Tím, že Obama neřešil dlouhodobě jejich status, došlo k situaci, kdy tito lidé nemají žádný legální status. Nová americká vláda je chce deportovat za každou cenu a dochází k tomu dost dramaticky. Dovedete si představit, že opravdu desítky milionů lidí budou deportovány do zemí, odkud přišli? Ano, umím si to představit. Už se to děje. Můj telefon vyzvání, že ho ani nestíhám zvedat. Americká vláda buduje nová záchytná centra stanového typu. To znamená, že ilegální obyvatelé jsou od těchto dnů zadržovaní ve stanech při amerických vojenských základnách. Je urychlené i deportační řízení. Máme nové superrychlé typy deportačních řízení. Americká vláda dělá všechno, aby deportace byly co nejdřív urychlené.

Předpokládám, že vy, i vzhledem k tomu, čím se živíte, patříte k těm lidem, kterým se to spíše nelíbí. Mně to nelíbí, nakolik deportace probíhají dramaticky. Představte si, že jdete do práce a necháte doma dítě. Vás zadrží cestou do práce v autě a najednou jste deportovaný během několika hodin nebo několika dní, vaše děti se vrátí domů a nenajdou tam rodiče. Vzniká velké množství právních otázek. Co bude s dítětem, které je buď americký, nebo český, nebo slovenský občan? Co bude s vaším domem, co bude s vaším autem, kam se vrátíte? Naši občané často neplatí zdravotní a sociální pojištění na Slovensku nebo v Česku po celá desetiletí a neplatí si ho ani v Americe. Často se vrátí ve věku, kdy jim nevzniká nárok na starobní důchod a nacházejí se ve velmi těžkých životních situacích.

Není to tak, že Donald Trump ve své podstatě jenom hasí to, co neřešily všechny administrativy před ním? Je to v podstatě pravda. Nikdo to doteď vlastně nechtěl řešit. V minulosti byly nějaké malé snahy o reformu, ale žádná radikální reforma neproběhla. Trump se snaží dodržet hlavní slib svým voličům, díky kterému zvítězil, a daří se mu to. Když se řekne nelegální migrace ve Spojených státech, většina lidí si představí lidi, kteří přicházejí z Latinské Ameriky. Ale týká se to i naši lidí, Čechů a Slováků? Ano, týká se to desetitisíců našich lidí. Většina z nich odešla po rozpadu federace, po pádu socialismu. Mnozí doma nezažili ani vznik samostatné České a Slovenské republiky a další z nich pomalu odcházejí. Potom máme další vlny, které přišly po zavedení bezvízové styku. Najednou může téměř každý cestovat bez víz do USA, takže množství lidí se akumuluje obrovským způsobem. Pro mě je někdy šokující, když přijdu do nějakého města a najdu v něm obrovskou česko-slovenskou komunitu, která má vlastní školy, rádia. Tyto komunity v USA fungují si absolutně samostatně a nelegálně.

Existuje nějaké jiné řešení nebo nějaký jiný konec, než že se tito lidé prostě vrátí do země, odkud před tím přišli? Závisí to na tom, jakým způsobem přišli do USA. Pokud přišli na ESTA (předběžné oprávnění ke vstupu na palubu lodi či letadla směřujícího do USA), tak v případě ESTA hrozí okamžitá deportace. Pokud o ESTA žádáte, tak souhlasíte s tím, že v případě překročení jste okamžitě deportováni. Pokud jde o víza, tak máte právo na deportační řízení. V rámci tohoto správního řízení se snažím klienty zlegalizovat. Je vícero způsobů a vícero amnestií. Snažím se aplikovat podle zákona jednotlivé způsoby řízení podle konkrétních případů. Pokud vstoupili na vízum nebo nelegálně. Pokud vstoupili na ESTA ještě jednou, tak absolutně skončili.

Čekáte ještě větší přitvrzení? Hodně se teď spekuluje o tom, že v souvislosti se změnami v Nejvyšším soudu dojde k radikální proměně Spojených států na desítky let dopředu. Čekáte ještě přitvrzení vůči nelegální migraci? Ano. Já dostávám pravidelný e-mail z advokátní komory. Upozorňuje nás na to, co se může stát. Právě mi došel e-mail, ve kterém se tvrdí, že Trumpova administrativa se snaží zrušit právo dětí narozených na území USA nelegálním cizincům na občanství, což je možné reinterpretací právě u Nejvyššího soudu. Že je reinterpretace je možná a nakolik je zásadní došlo jednomu soudci, který rezignoval na funkci. Byl jím soudce Anthony Kennedy. Pokud nový soudce Nejvyššího soudu bude konzervativní, což asi bude, je možné, že dojde k zákazu amerického občanství pro děti narozené na území USA rodičům - nelegálním cizincům.