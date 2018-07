Potápěči vynesli z thajské jeskyně dopisy, záchranáři se snaží provrtat únikovou cestu

„Rodičům všech dětí, všechny děti jsou v tuto chvíli v pořádku, pracovníci se o ně dobře starají. Slibuji, že se o děti budu starat nejlépe, jak to půjde. Chci poděkovat za veškerou podporu a chci se rodičům omluvit,“ vzkázal 25letý trenér, který je se svými svěřenci ve věku od 11 do 16 let uvězněný v jeskyni Tcham Luang Nang Non od 23. června.

Dopisy představují první komunikaci 13členné skupiny s okolním světem od úterního zveřejnění videa natočeného britskými záchranáři, kteří ji objevili. Uvěznění chlapci se své rodiče snažili uklidnit a psali o plánech na dobu po vysvobození z jeskynního systému. V tom ale nadále klesá množství kyslíku, čas záchranářům ubírají také očekávané prudké deště.

Proto se týmy záchranářů snaží o vytvoření vertikální únikové trasy. „Provedli jsme sto vrtů, ale zatím pozici (skupiny) neznáme,“ řekl šéf krizové skupiny Narongsak Osottanakón, který je zároveň guvernérem provincie Čchíengráj, kde se neštěstí stalo. Ujistil také, že děti jsou v dobrém stavu, přesto že v jeskyni ubývá kyslíku.

„Mám se dobře, ale je tady trochu zima. Nedělejte si o mě starosti. Nezapomeňte připravit moji narozeninovou oslavu,“ napsal jeden z chlapců. „Buďte v klidu, mami a tati. Jsou to dva týdny, co jsem odešel, ale vrátím se, abych vám pomáhal v obchodě,“ napsal jiný, jehož rodiče vedou malý obchod s potravinami.