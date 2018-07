Syrští uprchlíci se usadili na Golanských výšinách. Věří, že tu uniknou palbě vlastní armády

Jih demilitarizovaného pásma mezi Sýrií a Izraelem se tak v současnosti mění v obří uprchlický tábor. Utečenci spoléhají na to, že si je syrská ani ruská letadla nedovolí bombardovat u posílených pozic izraelské armády.

„Od roku 1947 máme se Sýrií dohodu o oddělení našich sil. Je to klíčová dohoda. Budeme ji dodržovat do puntíku a je na všech ostatních, aby učinili to samé,“ prohlásil ostatně i izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Neúprosně se blížící pád města Dará, kde se v roce 2011 zrodilo protivládní povstání, bude znamenat konec poslední nezávislé povstalecké enklávy v Sýrii. Damašek sice stále nemá kontrolu nad čtyřiceti procenty země, na nich ale operují rebelové pod tureckým nebo americkým velením.

Ze syrské strany Golanských výšin se tím rychle stává další neuralgický bod války, ve které se střetávají zahraniční mocnosti i znepřátelené etnické skupiny. Dalším hráčem v oblasti je skupina napojená na Islámský stát, která drží jižní sektor syrsko-izraelské hranice, kde se soustřeďují noví uprchlíci.