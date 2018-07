Čína otevírá rekordní most do Hongkongu. Podle kritiků je to chapadlo Pekingu

Hongkong si připomíná jednadvacáté výročí návratu pod čínskou správu. Při té příležitosti se uvádí do provozu nejdelší most přes moře. Měří 55 kilometrů a vede z Hongkongu do Macaa a na čínskou pevninu. Projekt za 20 miliard dolarů se neobešel bez průtahů a překročeného rozpočtu. Nakonec se stavěl devět let. A nabízí kontroverzní politickou symboliku.