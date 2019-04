Zdětinštění, závislost a až mateřská láska. Stockholmský syndrom se projeví u čtvrtiny zajatců

Rukojmí své únosce chválili

Americký novinář Daniel Lang rok po únosu s každým ze zúčastněných udělal rozhovor. Rukojmí mluvili o dobrém zacházení a zdálo se, že měli pocit, že za své životy vděčí právě dvojici kriminálníků, napsal Lang.

Elisabeth Oldgrenová, která trpěla klaustrofobií, například vypověděla, že únosci jí s provazem omotaným kolem krku dovolili kvůli úzkosti opustit sklep banky, ve kterém zajatce drželi. Podle ní to bylo od nich velmi milé.

Enmarková si během šesti dnů v zajetí utvořila s jedním z kriminálníků silné pouto. Později se objevily dokonce zprávy, že se zasnoubili. V roce 2009 v rozhovoru pro Radio Sweden uvedla: „V důsledku okolností se dostanete do situace, kdy se veškeré vaše hodnoty a zásady určitým způsobem změní.“

Navzdory legendě se však za svého lupiče nevdala. „Několikrát jsme se sešli. Poznala jsem jeho rodinu a on moji,“ uvedla.

Podobně později mluvil i Olsson. Na začátku mohl rukojmí podle svých slov snadno zabít, s postupem času se to ale změnilo. „Byla to chyba těch rukojmí. Udělali všechno, co jsem jim řekl. Kdyby to neudělali, možná bych tu dnes nebyl. Proč mě nikdo z nich nenapadl? Bylo těžké je zabít,“ řekl.

Oběti podstupují proces naprostého zdětinštění

Termín stockholmský syndrom vytvořil po překvapivé reakci rukojmí během a po přepadení banky kriminolog Nils Bejerot. Později se jevem na základě případu, kdy se už během pár hodin mezi jedním z lupičů a jednou rukojmí vyvinul vztah, začal zabývat americký psychiatr Frank Ochberg. V 70. letech jej definoval pro účely FBI a Scotland Yardu.