Pronásledování, smrt dvou mladíků a Paříž v plamenech. Soud hledá viníky

Policisté v říjnu 2005 pronásledovali na severovýchodním předměstí Paříže mladíky, které podezřívali z vniknutí na nedaleké staveniště. Podle přátel chlapců to byla doslova štvanice. Mladíci nakonec přelezli třímetrovou zeď u elektrické stanice a schovali se v ní.

Patnáctiletého Bounau Traorého a o dva roky staršího Zyeda Bennau v úkrytu zabil elektrický výboj. Třetí z nich, sedmnáctiletý Muhittin Altun, vyvázl s těžkými popáleninami. Zasahujícímu policistovi se vyčítá, že jim ve vstupu do trafostanice nezabránil, policistce přijímající hlášení zase to, že nevarovala elektrárenskou společnost. Podle obžaloby nepodnikli na jejich záchranu vůbec nic. Obhajoba však argumentuje, že policisté o tom, že se mladíci do trafostanice ukryli, vůbec nevěděli.