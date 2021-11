Dálnice D11 je u Mochova opět průjezdná. Demolice mostu trvala přes šestnáct hodin

Demolice mostu začala v sobotu v osm večer, kolem půlnoci byla rozebraná jeho značná část, práce poté pokračovaly dle harmonogramu. Ráno dělníci odstraňovali suť, pak následoval finální úklid vozovky a osazení dálnice svodidly. „Most z roku 1984 nahradí most nový, který začneme stavět na začátku nové stavební sezony, tedy na jaře 2022,“ uvedla Kučerová.

Most byl zavřený od 11. listopadu a přípravné práce na něm začaly před několika dny. Vedla po něm silnice II/245, která patří Středočeskému kraji. Nový most bude stát zhruba padesát milionů korun bez DPH, jeho životnost by podle zadání měla být sto let. Umožnit by měl rozšíření dálnice o dva pruhy.