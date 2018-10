Primátorem Zlína se má stát nynější náměstek Jiří Korec z vítězného hnutí ANO

Pětikoalice ANO, STAN, lidovců, ODS a Pirátů vznikla ve Zlíně minulý pátek, kdy vyjednávání opustilo uskupení Rozhýbejme Zlín. Od té doby strany pracovaly na koaliční smlouvě a rozdělení křesel v radě. Zatímco budoucího primátora koalice představila, smlouvu a personální obsazení rady města odhalí až na konci měsíce. Už teď je jasné, že rada bude mít jedenáct členů jako v minulém volebním období. Podle navrženého primátora Jiřího Korce bude zachován stejný počet náměstků, tedy pět.

„Co se týče jmen jednotlivých radních, budeme je zveřejňovat až v rámci návrhů na ustavujícím zastupitelstvu. Spousta těchto lidí jsou členy vyjednávacích týmů. Nechceme na ně zbytečně vytvářet tlak, chceme, abychom mohli v klidu vytvářet priority a další věci,“ řekl Jiří Korec. Krajské město v předchozích čtyřech letech vedla koalice STAN a ANO.

Jiří Korec /ANO/ se má ve svých 32 letech stát nejmladším primátorem Zlína. pic.twitter.com/kBDWV9RbhR — Luboš Dostál (@Dostal_CT) October 25, 2018

Dvaatřicetiletý Jiří Korec vstoupil do komunální politiky v roce 2014, kdy byl zvolen za ANO do zastupitelstva města. Náměstkem primátora se stal před dvěma lety. Nahradil náměstka Dalibora Stříbného (ANO), který rezignoval poté, co vyšla najevo jeho snaha získat mimo pořadník městský byt pro přítelkyni. V městské radě měl na starosti kulturu a bytové záležitosti, jeho kompetence přešly na Korce.

Korec: Nejde o to, jak je člověk starý, ale co má za sebou

Ve svém relativně mladém věku Korec problém nevidí. „Zvažovali jsme to, ale není přece důvod, proč by mladý člověk nemohl být primátorem. Spíš jde o to, co má za sebou, jaké má kvality, co již zvládl na městě,“ řekl Jiří Korec, který byl dvojkou na kandidátce ANO a získal více hlasů než lídr Roman Kaňovský.

„Voliči mu dali víc preferenčních hlasů, nebylo o čem diskutovat,“ řekl Roman Kaňovský. „Neměli jsme žádného silného lídra, měli jsme to postavené na týmové bázi. Za ANO jsem rád, že se nám podařilo to, co se v některých městech nepodařilo, to znamená, že jako vítěz voleb jsme si uhájili křeslo primátora, to je pro nás ten největší zisk,“ dodal Kaňovský.