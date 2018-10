Trojkoalice ve Zlíně se rozpadla. ANO a STAN hledají nové partnery

Ani po týdenním vyjednávání se zlínské trojkoalici nepodařilo najít dalšího partnera, aby získala nadpoloviční většinu v zastupitelstvu. Chyběl jí hlas ředitele Městského divadla Zlín Petra Michálka , který je trojkou na kandidátce STAN. Michálkovi vadí Ivo Valenta, který se dostal do zastupitelstva za uskupení Rozhýbejme Zlín.

Uskupení Rozhýbejme Zlín, se nakonec rozhodlo neblokovat vyjednávání, uvolnit ruce zbylým stranám a z trojkoalice vystoupilo. „Trojkoalice se rozpustila. Nadále jednají ANO a STAN, budeme hledat stabilní koalici,“ řekl primátor a lídr STAN Miroslav Adámek.

„Nechceme být ten, kdo by blokoval další možná jednání o koalici,“ řekl lídr uskupení Rozhýbejme Zlín Ivo Mitáček. Podle jeho slov to však neznamená, že by Rozhýbejme Zlín rezignovalo na účast v koalici. „Jednání začínají od začátku. Máme připraven také nový návrh,“ dodal Mitáček. Víc politici řeknou na brífinku ve 14 hodin.

ANO a STAN se hned po volbách domluvily na spolupráci, zejména ANO chtělo do koalice hnutí Zlín 21, které však trojčlennou koalici v této podobě odmítlo a preferovalo koalici s ANO, lidovci, Piráty a ODS. Později se mluvilo ještě o možné široké koalici, v níž by bylo ANO, STAN, Zlín 21, lidovci, Piráti i ODS. Ani tuto variantu však ANO a hnutí STAN nepřijaly.

Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, druzí byli STAN, oba subjekty mají devět mandátů. Rozhýbejme Zlín má tři mandáty, hnutí Zlín 21 jich má sedm, lidovci pět. Po třech mandátech mají ODS i Piráti. SPD bude mít dva zastupitele. V zastupitelstvu je 41 křesel.