Česká televize pořádá koncert pro Moravu. Diváci mohou posílat DMS i peníze na charitativní účet

Podle generálního ředitele České televize Petra Dvořáka začaly přípravy koncertů bezprostředně po katastrofě. „Říkal jsem si, že první, co musíme udělat, je dobře informovat o tom, co se tam děje. Věděl jsem, že už tam odjíždějí štáby, ranní studio začalo vysílat o hodinu dřív – v pět místo v šest. Když jsem přišel do práce v pátek ráno, první věc, kterou jsem řešil, bylo, co uděláme pro to, abychom lidem, kteří jsou na místě postiženi, dokázali pomoci,“ uvedl.

Přípravu usnadnil fakt, že v centru Prahy zůstalo pódium po festivalu United Islands. S účastí na koncertě souhlasili Čechomor, Buty, Mňága a Žďorp, Anna K., Richard Krajčo, Dan Bárta, Adam Plachetka, Hana a Petr Ulrychovi, Vojtěch Dyk, Jan Maxián, Eva Burešová a další.