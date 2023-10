Pellegrini chce po Ficovi post premiéra i silnou pozici ve vládě, píše Denník N

Podle zdrojů Denníku N zazněl požadavek na premiérské křeslo na čtvrtečním druhém jednání Fica s Pellegrinim. „Určitě musí strana Smer přistoupit k jednání nestandardně a nabídnout něco zajímavého. Jednání budou tvrdá. Budeme se zabývat jen takovou nabídkou, která bude odpovídat našemu postavení,“ řekl Pellegrini, který v minulosti dlouho působil ve Smeru a za tuto stranu byl v letech 2018 až 2020 premiérem. Dodal, že předmětem jednání nebyly pozice pro konkrétní lidi.

Smer a Hlas nemají dohromady potřebnou většinu ve sněmovně. Pellegrini by jako třetího koaličního partnera preferoval křesťanské demokraty (KDH), kteří však zatím odmítají spolupráci se Smerem. Fico by přibral nacionalistickou Slovenskou národní stranu (SNS) silně proruského předsedy Andreje Danka.

SNS připadlo deset křesel ve sněmovně, ale jen jedno z nich obsadí člen strany, a to její předseda. Zbylých devět bylo do sněmovny zvoleno díky přednostním hlasům z nižších míst kandidátky. Tam se objevili v důsledku Dankovy snahy přilákat ideově spřízněné osobnosti s cílem zvýšit do té doby nízkou podporu. Podle Denníku N není zcela zřejmé, jak pevné vazby má tato skupina zvolených zákonodárců se SNS, a zda by se nakonec někteří nepřidali ke Smeru. Jeho koalici s Hlasem by jich muselo podpořit alespoň sedm.