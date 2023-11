Místo vězení milost. Jeden z Rusů odsouzených za vraždu Politkovské se zapojil do bojů proti Ukrajině

„Pro nás toto ‚omilostnění‘ není důkazem vykoupení viny a pokání vraha. Jde o zrůdný akt nespravedlnosti a svévole, zneuctění památky člověka zavražděného za své přesvědčení a plnění profesionální povinnosti,“ uvedli pozůstalí a Novaja gazeta.

„Domáhat se spravedlnosti nemá smysl – zavřeli ji do cely za diskreditaci režimu. A vrahové budou dělat to, na co si zvykli, a budou se posmívat obětem, jejich příbuzným a přátelům, svědkům, soudům, zákonům a státu, který se ukázal tak slabý, že je požádal o pomoc a shovívavost. Tak to i zůstane v dějinách,“ dodali.

Podle obhájce Alexeje Michalčika dostal Chadžikurbanov milost poté, co se zúčastnil ruské invaze na Ukrajinu a podepsal smlouvu s ministerstvem obrany. „Podle první smlouvy se Chadžikurbanov účastnil speciální vojenské operace jako vězeň, poté byl omilostněn a nyní se účastní SVO jako smluvní voják,“ uvedl Michalčik. Jako „speciální vojenská operace“ se v Rusku označuje válka proti Ukrajině. Michalčik dodal, že jeho klient se na vraždě Politkovské nepodílel.