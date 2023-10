Ruské diamanty se možná dostanou na sankční seznam, rozhodovat o tom bude G7

Kameny totiž cestují přes Dubaj do Indie, kde se vybrušují, a teprve poté se vrací do Antverp. Ve chvíli, kdy je dostanou do rukou šperkaři, je jakékoli vytrasování jejich původu už prakticky nemožné.

Důležitý bude postoj G7

Pokud by se ovšem připojila G7, ruský diamantový průmysl už by to pocítit měl. Hospodářsky nejsilnější země světa zajišťují celých sedmdesát procent poptávky, kterou je ovšem potřeba uspokojit z jiných zdrojů. A to bude těžké, jelikož Rusko teď zajišťuje celou třetinu dodávek surových diamantů.

„Během listopadu musíme tyto věci nezbytně vyjasnit, pokud chceme splnit plán, že sankce začnou platit 1. ledna,“ citovala agentura Reuters anonymní zdroj blízký vyjednávání.

Aby sankce byly účinné, bude navíc potřeba zajistit spolupráci i ze strany Indie, diamantové velmoci, která není součástí G7 a navíc ruskou agresi na Ukrajině nikdy jasně neodsoudila. „Přes osmdesát procent světové produkce surových diamantů putuje do Indie. Ne přímo, ale přes Dubaj nebo přes Antverpy,“ podotýká Anoop Mehta, ředitel indické diamantové burzy.

Nejdůležitější tedy bude nastavit mechanismy, které umožní bezpečně určit, odkud diamanty pocházejí. Debatu zpomaluje i spor o to, kudy by měly diamanty do budoucna vstupovat na trhy zemí G7. Stojí o to jak právě Indie, tak Antverpy. V belgickém městě sází na to, že už teď mají nastavená přísná pravidla kontroly surových diamantů.