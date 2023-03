Ukrajinci u Bachmutu nakonec ustoupí, míní analytik. Šance vidí na jihu

Kromě toho, že si je ukrajinská strana vědoma ruské přesily, hrají podle Koštovala roli také strategické důvody. Ukrajina se snaží postupně vyčerpávat ruskou útočnou sílu, proti které by mohla nasadit zhruba patnáct tisíc vojáků, kteří se cvičí v západních zemích. „Sice drobně postupující, ale vyčerpané ruské jednotky by mohli (Ukrajinci) zaskočit a aspoň trochu je zatlačit zpět,“ domnívá se analytik z CEVRO Institutu.

Rovněž ISW píše o taktickém ukrajinském ústupu

Také americký Institut pro studium války (ISW) píše, že ukrajinská armáda v Bachmutu pravděpodobně provádí omezený taktický ústup, který je strategicky odůvodněný, neboť spotřebovává ruské lidské zdroje a techniku – pokud tedy ukrajinské síly neutrpí nadměrné ztráty. Zároveň však ISW dodává, že je příliš brzy hodnotit, zda Ukrajinci chystají úplné stažení z města.

„Je nepravděpodobné, že by se ukrajinské síly stáhly z Bachmutu najednou. A mohou pokračovat v postupném ústupu bojem, aby vyčerpaly ruské síly prostřednictvím pokračující městské války,“ píší analytici institutu, podle nichž rovněž není pravděpodobné, že by ruské invazní síly v bojích ve městě rychle zaznamenaly významné územní zisky. V městském boji výhodu obvykle mají obránci, píše ISW.

Ruská ofenziva s cílem dobýt Bachmut pravděpodobně vyvrcholí bez ohledu na to, zda Rusové město dobudou, či nikoli, uvádí dále institut a poznamenává, že ruská armáda bude mít zřejmě několik měsíců potíže s udržením jakýchkoli následných útočných operací.

Koštoval: Protiofenziva by dávala smysl na jihu

Pokud jde o plánovanou ukrajinskou protiofenzivu, Kyjev zatím podle Koštovala nemá k dispozici všechny potřebné síly a čeká na dodávky zbraní ze Západu. Na východě se Ukrajinci pokusí o „zacementování obranné linie“ a ofenzivu povedou jinde, domnívá se analytik.

„Nejlogičtější a nejstrategičtější krok ukrajinské armády by byl takový, že se pokusí přetnout pozemní koridor, který v tuto chvíli Rusko ovládá, směrem na Krym. Pokud by se to povedlo, tak Krym je odříznut, veškeré ruské jednotky tam by se ocitly v jakémsi obklíčení a Rusko by o ně pravděpodobně ze značné části přišlo, protože by je nedokázalo evakuovat,“ popsal možný scénář Koštoval.

„To by bylo poměrně velké ukrajinské vítězství a přesně ten krok, který by umožnil zahájit vyjednávání o přerušení ozbrojeného konfliktu a mírovém uspořádání,“ uzavřel expert.