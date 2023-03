Armáda pomáhá s výcvikem ukrajinských vojáků v Libavé. Na přání Kyjeva trénují ofenzivu

Česká armáda pomáhá s výcvikem ukrajinských vojáků. Někteří z nich už za sebou mají například záškodnické akce. Jiní ale drželi zbraň poprvé teprve nedávno. Ukrajinská strana chtěla, aby se výcvik ve vojenském prostoru Libavá zaměřil hlavně na útočné operace. To zapadá do náznaků, které zaznívají z Kyjeva od různých ukrajinských představitelů, včetně prezidenta Zelenského. Že ukrajinské ozbrojené síly by brzy mohly spustit rozsáhlou protiofenzivu. Premiéru pořadu Zóna ČT24, jehož tématy jsou bezpečnost a výzvy dnešního světa, moderovali Michal Kubal a David Miřejovský. Ti se v pořadu věnovali také budoucnosti leteckých záchranářů a stoupajícímu napětí na Blízkém východě.