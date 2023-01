Ruské a běloruské letectvo mají společné cvičení. Ukrajincům hrozba útoku ze severu fixuje část sil

Vojenské cvičení bude probíhat až do prvního února a bude zahrnovat všechna běloruská letiště. Jeho součástí budou společné letecké patroly nebo seskoky parašutistů. „Musíme dodat, že Minsk opakuje, že cvičení má defenzivní charakter, ale je připraven reagovat na ‚ukrajinské provokace',“ dodal Borek.

Definice pojmu provokace je však podle něj velmi pružná, obzvlášť u režimů v Moskvě a Minsku, které loni před začátkem ruské invaze na Ukrajinu do posledních hodin lhaly o svých záměrech.

Na taktické úrovni je ohrožení z Běloruska pro Ukrajince nevýhodné, protože jim to fixuje jejich síly na severu země. „Uvědomme si, že Ukrajinci mají jiné priority na jiných bojištích… Preferují spíš směr severně od Donbasu na města Svatove nebo Starobilsk, případně na jihu směrem k Azovskému moři.“

Ohrožení železnice na západ

Pokud by Rusko z Běloruska spustilo invazní aktivity, tak je to pro Ukrajinu zásadní, tvrdí Borek. Podle něj není hlavním problémem pokus o dobytí Kyjeva, ale ohrožení železnice vedoucí na západ k polským hranicím. Pět set kilometrů od Kyjeva se nachází rovný terén, kde by Bělorusko mohlo provést pozemní invazi.

Jedná se podle zpravodaje o hlavní přístupové trasy pro dodávky zbraní. „Podotýkám, že Ukrajina stále více vyčerpává svůj předválečný arzenál. Je stále více závislá na hladkém fungování dopravy z Polska. Tato věc rozhodně není triviální a Ukrajina ji nemůže bagatelizovat,“ uzavřel Borek.